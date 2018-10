Zo verwijder je ongewenste apps uit Windows 10

Met behulp van PowerShell is het mogelijk apps die niet te wissen zijn via normale instellingen toch te deinstalleren.

Microsoft is eindelijk begonnen met het mogelijk maken standaard meegeleverde apps verwijderbaar te maken. Helaas gaat het nog wel even duren voordat deze feature voor iedereen beschikbaar is. Heb je geen zin om te wachten en wil je deze irritante apps nu al verwijderen? Dat kan als je bereid bent de trukendoos open te trekken en PowerShell te gebruiken.

Menig ingebouwde app (ingebouwde applicaties van Microsoft zijn bijvoorbeeld Geld, Sport, Weer, Xbox, OneNote, 3D Builder et cetera) is niet te verwijderen via 'Apps en onderdelen'. Gelukkig biedt PowerShell uitkomst om die software, bijvoorbeeld Kaarten, Groove-muziek of Sport uit alle gekoppelde profielen te verwijderen.

Ontkoppelen vs. verwijderen

Let wel, de software blijft aanwezig in de machine, maar je struikelt er nooit meer over. Wil je de apps helemaal verwijderen, ook al nemen ze niet veel plek in beslag? Dat doen we verderop in deze tutorial door het Deployment Image Servicing and Management (DISM) aan te spreken via PowerShell. Maak voordat je zulke radicale wijzigingen natuurlijk wel eerst een goede back-up of image, voor het geval je iets te enthousiast aan het wissen slaat.

PowerShell heeft een paar ingebouwde opdrachten (Cmdlets) die specifieke configuratieopdrachten in Windows uitvoeren. Het is betrekkelijk simpel om deze te leren en toe te passen, zelfs als je PowerShell nog nooit met een vinger hebt aangeraakt. We gebruiken voor deze tutorial AppInstallation Cmdlets, zoals Get en Remove.