Nieuwe Windows update maakt van zip-bestanden uitpakken een gok

Worden je bestanden wel of niet overschreven? Je krijgt in beide gevallen geen melding.

Verschillende gebruikers melden via Reddit dat zij tegen problemen aanlopen bij het uitpakken van zip-bestanden na het installeren van de nieuwste update. Windows geeft niet langer een melding als er bestanden worden uitgepakt naar een map waarin zich al bestanden met dezelfde naam bevinden. In sommige gevallen worden de bestanden overschreven en in andere gevallen gebeurt er niks. In geen van beide gevallen verschijnt het dialoogvenster met de vraag wat het systeem moet doen (overschrijven of annuleren).

Workaround

Deze bug kan gelukkig vrij makkelijk worden omzeild door een 3rd-party applicatie als Winrar, 7Zip of Winzip te gebruiken.

Microsoft heeft de bug nog niet bevestigd.

Dit dialoogvenster verschijnt dus niet bij iedereen