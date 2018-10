Linus Torvalds is terug en beter dan ooit

Torvalds is vandaag gespot op de Open Source Summit Europe in Edinburgh waar hij een ontmoeting had met de top 40 Linux-ontwikkelaars. De Linux-goeroe zal verder niet publiekelijk spreken op de summit. Kroah-Hartman heeft vandaag in elk geval aangegeven de kernel tree terug te geven aan Torvalds zodat hij "met alle plezier aan de slag kan met het merge-window".

De aangepaste Linux Code of Conduct is inmiddels ook goedgekeurd en zal ervoor zorgen dat ontwikkelaars niet langer te maken krijgen met slecht taalgebruik waaronder beledigingen, trolling of seksueel getinte uitspraken.

De community is in elk geval blij dat Linus Torvalds weer terug is en kernelontwikkelaar Jon Corbet denkt dat de Linux community een stuk vriendelijker zal worden en niet langer "het wilde westen met duellerende ontwikkelaars" maar een professionele ontwikkelaarsgemeenschap.

Lees ook: Linus Torvalds zoekt professionele hulp bij woedeuitbarstingen