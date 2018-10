Bestanden van 1500 Windows 10-gebruikers in rook op

Door de inmiddels beruchte Windows 10-bug werden de mappen Documenten, Afbeeldingen, Muziek en Videos vervangen door een nieuwe versie en werd de inhoud overschreven. Dat deed zich al voor bij Insiders, maar het probleem werd niet opgemerkt bij Microsoft en 1809 werd breed uitgerold naar consumenten.

Te weinig stemmen

Niet iedereen zag zijn of haar bestanden verdwijnen, maar het probleem was erg genoeg dat Microsoft de uitrol van de October 2018 Update stopte. Het is niet duidelijk hoeveel Insiders het probleem hebben gemeld in de afgelopen maanden. In de Feedback Hub worden issues met stemmen geteld zodat ontwikkelaars weten waar ze prioriteit aan moeten geven, maar dit issue had niet zoveel stemmen ontvangen.

Om dit probleem nu op te lossen kunnen gebruikers niet een score geven voor impact en schade, zodat Microsoft grotere problemen sneller kan prioriteren. Volgens Microsoft is de schade enigszins beperkt met een honderdste procent van de gebruikers die zijn getroffen "hoewel elk dataverlies ernstig is", aldus Windows-chef John Cable in een eerdere blogpost.

1809 nog steeds gepauzeerd

Als we uitgaan van 15 miljoen Insiders, komt dat neer op 1500 getroffen gebruikers. Dat het probleem niet is opgemerkt voordat 1809 aan het grotere publiek werd aangeboden, kwam Microsoft op kritiek te staan. Intussen is het bedrijf voorzichtig weer met beperkte uitrol gestart bij Insiders, nu zonder de bug, maar het grote publiek moet nog even wachten.