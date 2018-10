Exchange 2019 is uit - maar je kunt het niet gebruiken

Exchange was een van vier Office-gerelateerde producten die op 22 oktober als eindversie werden uitgebracht en daarmee werd de uitrol van de nieuwe generatie lokale Office-software voltooid. Behalve Exchange waren dat Project Server 2019, Skype for Business Server 2019 en SharePoint Server 2019.

Windows Server 2016 niet compatibel

De preview van Exchange is al sins juli beschikbaar en hoewel de afgeronde software nu gedownload kan worden, is er geen manier om het onmiddellijk te installeren op een fysieke of virtuele server. "We zijn ons ervan bewust dat media voor Windows Server 2019 en Windows Server, versie 1809 tijdelijk zijn verwijderd", aldus de softwaremaker in een blogpost.

"Microsoft geeft een update wanneer nieuwe media beschikbaar zijn. Exchange Server 2019 zal volledig compatibel zijn met versie 1809 en de bijgewerkte versie." Exchange 2019 vereist Windows Server 2019, de andere drie kunnen ook draaien op de eerdere Windows Server 2016.

Bestandswissende bug

Microsoft rolde Windows server 2019 samen met Windows 10 1809 uit, maar trok de update eerder deze maand terug vanwege een nare bug die standaardmappen leegde, waaronder de belangrijke map Documenten. Windows Server 2019 werd uit het Volume Licensing Service Center (VLSC) en Azure Marketplace gehaald en Microsoft waarschuwde gebruikers die hem al hadden gedownload maar nog niet geïnstalleerd om het diskimage te verwijderen.

Het issue is een interessant voorbeeld van hoe Microsofts besturingssysteem en Office aan elkaar gebonden zijn. Hoewel het bedrijf doorgaans de integratie van de twee en het gesynchroniseerde halfjaarlijkse uitrolschema bejubelt, is het verdwijnen van Windows server 2019 en de gevolgen voor Exchange 2019 waarschijnlijk geen voordeel van de integratie die het bedrijf zag aankomen.