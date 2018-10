Zo verwijder je je Google-data snel met de nieuwe optie

In het verleden moest je naar de instellingen van je Google Account en dan naar de pagina Uw Google-activiteit beheren en in de pagina Mijn Activiteit kon je zoekresultaten verwijderen. Daarna moest je het overflow-menu (de drie verticale stippen) gebruiken om items te verwijderen. En dat was op je telefoon, op je pc is het net zo omslachtig.

Google heeft dat proces nu directer gemaakt en rolt dit de komende weken gefaseerd uit. In plaats van in je account te duiken, kun je nu je zoekgeschiedenis zien elke keer als je iets zoekt. Wanneer je iets zoekt in Chrome, kun je de hele geschiedenis beheren zonder dat je de browser hoeft te verlaten. Op je telefoon doe je dat als volgt: