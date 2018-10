Spammers nekken Android Nearby Notifications

Android-apparaten kunnen zonder tussenkomst van de gebruiker communiceren met met andere apparaten in de buurt, bijvoorbeeld een Bluetooth-zender in een winkel, zoals Apple met iBeacons doet, of een slim apparaat binnenshuis. Zij zouden dan bijvoorbeeld tips krijgen over gratis beschikbare Wifi-verbindingen of berichten in de vorm van een gids die je informatie geeft in een museum. Jammer genoeg wordt de dienst voornamelijk gebruikt door spammers.

"Eerder dit jaar zagen we een aanzienlijke toename van lokaal irrelevante meldingen en spamberichten die tot een slechte gebruikerservaring leidden. Als gevolg hiervan hebben we besloten om de ondersteuning voor Nearby Notifications te beƫindigen," schrijft Ritesh Nayak, Product manager van Google, in een blogpost.

Gebruikers kunnen nog tot 6 december gebruik maken van de dienst.