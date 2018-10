4 simpele manieren om Windows 10 sneller op te starten

1. Eind aan automatisch startende programma's

Eigenlijk is alleen voor een handvol applicaties handig dat ze direct opstarten, bijvoorbeeld antivirus, VPN, clouddienst. Het is handig en voor sommige toepassingen essentieel dat ze automatisch starten, maar als die lijst toeneemt in de loop der jaren zorgen al die startende programma's voor een vertraging bij het opstarten van de pc.

Dit is gelukkig vrij eenvoudig op te lossen en in Windows 10 kom je bij die instellingen door op Ctrl Alt Del te drukken en Taakbeheer te kiezen. Selecteer het tabblad Opstarten. Daar kun je onder de kolom Status per app instellen of deze automatisch mag starten. Er verandert niets aan deze programma's, behalve dat ze nu handmatig gestart moeten worden. Kijk vooral naar de apps waarbij in de kolom Invloed op opstarten de opmerking Veel staat.