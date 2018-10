Zo maak je een usb-stick opstartbaar

Misschien wil je Windows 10 installeren of wil je een tool voor bijvoorbeeld partitionering gebruiken die buiten je OS moet draaien - er zijn enkele redenen te bedenken om te willen booten vanaf een usb-stick. Dat gaat niet automatisch: je moet ervoor zorgen dat de usb-stick bootable is gemaakt en dat je pc kan booten vanaf een extern medium. In dit artikel laten we zien hoe dat moet.

1. Maak je stick opstartbaar

Een computer kan alleen opstarten vanaf een medium als daar de benodigde bestanden en software is geïnstalleerd. Een veelgemaakte fout is dat mensen een ISO-bestand op een usb-stick zetten en dan hopen dat de pc dit herkent als opstartbare stick om bijvoorbeeld Ubuntu, Windows, of ander OS te installeren.

Er zijn diverse prima utilities om sticks opstartbaar, of bootable, te maken. Deze maken onder meer de juiste partitietabel en bestanden aan zodat een pc ermee aan de slag kan. Een van die tooltjes is Rufus of Microsofts eigen hulpprogramma Media Creation Tool waarmee je een legale Windows-kopie kunt downloaden en gebruiken.