Zo haal je verwijderde foto's terug

Als je de foto's nog maar net hebt verwijderd, kun je ze meestal nog wel terughalen, zelfs als ze al uit de prullenbak zijn verdwenen. Ook op smartphones kun je verwijderde foto's binnen een bepaalde periode nog terughalen als je de verkeerde hebt weggegooid. We laten je zien per platform hoe.

In Windows

Standaard worden bestanden in Windows niet verwijderd, maar verplaatst. De prullenbak bevat de bestanden in de regel totdat de prullenbak te groot wordt en de oudste bestanden worden weggegooid, of als de bestanden dertig dagen in de prullenbak staan. Om in een overvolle prullenbak te filteren op foto's scrol je naar rechts en klik je op Itemtype om bestanden van hetzelfde type te groeperen.

Als ze niet meer in de prullenbak staan, zijn ze nog steeds terug te halen, zolang de vrijgegeven schijfruimte nog niet is overschreven. Als Windows een bestand permanent verwijderd, wordt dit stukje van de schijf gemarkeerd als vrije ruimte voor nieuwe data. Het is daarom zaak om het terughalen zo snel mogelijk te doen.

Recovery-software

Recovery-software kan de schijf scannen op zoek naar bestanden en foto's in die vrijgegeven ruimte op de schijf. Er zijn veel, heel veel utilities om zo'n scan uit te voeren. Denk aan Recuva, Disk Digger, PC Inspector File Recovery, Paragon Rescue Kit en CGSecurity PhotoRec om er een paar te noemen.

Een belangrijke kanttekening: als je deze software downloadt en installeert, wordt dat op vrije ruimte gezet waardoor je het risico loopt dat juist deze software de verwijderde foto's overschrijft. Het beste is dan ook om de software via een andere pc te installeren en om iets te kiezen dat je vanaf een usb-stick kunt draaien.