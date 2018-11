Zo installeer je veilig de Windows-patches van oktober

Oktober 2018 gaat de geschiedenis in als een van de slechtste patchmaanden die Microsoft ooit beleefde. Er was een dataverwijderende bug in de grote halfjaarlijkse update van Windows 10, een Windows 7 rollup die een Error 0x8000FFFF opleverde omdat de updater zichzelf niet kon updaten, drivers die BSOD's veroorzaakten en bergen fixes voor fixes die Microsoft uitrolde voor Windows 10, waarschijnlijk vanwege de mislukte Windows 10 1809-uitrol.

Begin november leek alles op z'n plek te vallen en is de tijd aangebroken om patches voor Windows en Office uit te rollen. In dit artikel gaan we in op wat er nu beschikbaar is en met welke instellingen je rekening dient te houden.

Windows 7 rollup

Op 1 november stelde Microsoft stilletjes de Windows 7 rollup, KB 4462923, beschikbaar in Windows Update. Het tijdspad van de update is wat schimmig en het was verrassend moeilijk om deze update te krijgen nadat hij uitkwam op Patch Tuesday van oktober. De patch was nooit ingetrokken uit de Microsoft Update Catalog, maar werd simpelweg opnieuw uitgebracht afgelopen donderdag.

Wellicht kostte het Microsoft die tijd om alle bugs op te ruimen in de manier waarop de patch omgaat met de installer, de zogenoemde Servicing Stack Update KB 3177467 die onlangs uitkwam als een versie 2. Het vreemde is dat ondanks die heruitgaves er niets daadwerkelijk lijkt te zijn veranderd aan KB 4462923 of KB 3177467 versie 2.