Microsoft verkoopt Linux in eigen store

WLinux is speciaal gemaakt voor het Windows Subsystem en kost twee tientjes.

WLinux is gebaseerd op Debian en gebouwd door Whitewater Foundry in samenwerking met Microsoft Research. Deze versie van Linux is niet alleen geoptimaliseerd voor WSL, maar heeft geen "overbodige" packages als systemd om het geheel sneller en lichter te maken.

Whitewater Foundry claimt dat deze speciaal voor Windows gebouwde Linux distributie sneller zal worden gepatcht dan alle andere beschikbare distributies en dat daarbij rekening wordt gehouden met compatibiliteitsissues met Windows.

De distributie bevat verder:

Een snelle Linux terminal en ontwikkelomgeving voor ontwikkelaars en pro-gebruikers, gebouwd op Windows Subsystem for Linux (WSL) op Windows 10.

Populaire ontwikkelingstools, waaronder git en python3. Extra pakketten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd via het apt package management systeem.

Out-of-the-box ondersteuning voor de meeste grafische Linux-apps zonder dat de weergave- of libGL-instellingen geconfigureerd of geïnstalleerd hoeven te worden, dit vereist echter wel een Windows-gebaseerde X-client, zoals X410.

Vooraf geïnstalleerd met wslu, een set nuttige open-source hulpprogramma's voor interactie tussen Linux en Windows 10.

Nieuwe functies worden actief toegevoegd op basis van gemeenschapsbelang, inclusief betaalde bugs en feature bounties.





De distributie kan worden aangeschaft via de Microsoft-store en kost normaal gesproken 19,99 euro. WLinux is nu in de aanbieding en kan de komende vijf dagen worden aangeschaft voor 9,99 euro.