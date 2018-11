3 manieren waarop Apple de iPhone XR kan verbeteren

Ik vind de iPhone XR een fantastisch toestel. Het heeft de snelheid en ontwerpvoordelen van de XS, een prijskaartje dat overeenkomt met de iPhone 8 en accuduur die beter dan allebei is. Maar hij is niet perfect en omdat dat weinig met hardware te maken heeft, kan Apple heeft naar mijn mening het toestel nog verfijnen.

De keuzes wat betreft de camera en het scherm zijn volstrekt logisch op de iPhone XR en zijn allebei geen dealbreker, maar er zijn dingen die met het scherm en de camera te maken hebben die kunnen verbeteren zonder dat er een iPhone XR2 aan te pas hoeft te komen. Met een paar simpele tweaks in iOS 12.3 kan Apple de iPhone XR-ervaring sterk verbeteren en nog meer waar voor het geld van de meest prijsbewuste A12-smartphone te geven.

1. Ambient Display

Het is verrassend dat Apple Ambient Display niet toevoegde met OLED op de iPhone X en een jaar later is het nog steeds een gemis. Vrijwel iedere Android-telefoon heeft een soort variant van Ambient Display en de iPhone voelt achterhaald zonder deze feature. Het enige dat Apple hoeft te doen is een ultra-minimalistische interface met zwak licht toe te voegen aan het vergrendelingsscherm dat tijd en pictogrammen voor meldingen laat zien.

Als Apple bezorgd is om accuduur - en dat zou echt geen issue moeten zijn op de iPhone XR - kan ik me niet voorstellen dat juist een Ambient Display meer energie vereist dan het hele scherm verlichten op het moment dat er een melding binnenkomt. En met de 'til op om te activeren' hoeft het display niet eens de hele tijd aan te staan.