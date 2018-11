Waar blijft Windows 10 versie 1809 toch?

Windows 10 1809, officieel de October 2018 Update genoemd, werd na de introductie meer dan een maand geleden snel stilgezet na een ernstige bug die standaardmappen als /Documenten en /Afbeeldingen verving met inhoudsloze nieuwe versies. Met andere woorden, bestanden van gebruikers gingen in rook op nadat ze de onderdelen-update toepasten.

Ondanks dat honderden Insiders dit probleem hadden moeten opmerken, en vaststaat dat er enkele meldingen binnenkwamen bij Microsoft, werd het probleem pas groots opgemerkt toen de versie officieel uitrolde. Microsoft past nu het feedbacksysteem aan, dat een meeste-stemmen-gelden systeem was, zodat gebruikers prioriteit kunnen aangeven als een bug ernstige schade veroorzaakt.

De verwachting was dat dit probleem aangepakt zou worden en 1809 enkele dagen tot wellicht weken vertraging zou oplopen. Inmiddels is het 36 dagen geleden (Microsoft stopte de uitrol op 6 oktober en maakte op 9 oktober melding van het issue) en morgen staat zelfs een heel nieuwe Patch Tuesday op ons te wachten. Niet alleen is het probleem niet opgelost, Microsoft doet er ook het zwijgen toe over wat precies de plannen zijn.

Op de volgende pagina: Klik nooit op 'naar updates zoeken' en wacht af.