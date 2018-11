Zo herstel je een steeds maar opnieuw startende pc

Bij oude laptops komt het regelmatig voor dat het einde zich lijkt aan te dienen met een lus van herstarten en blauwe schermen. De doorsnee gebruiker rent dan naar de winkel om een nieuw systeem te halen, maar dat hoeft wellicht nog helemaal niet. In dit artikel kijken we naar enkele veelvoorkomende issues en hoe je ze herkent.

Ten eerste een stukje preventie: zorg ervoor dat een crash je in ieder geval een hint geeft van wat het probleem precies is. Daarvoor gaan we naar het configuratiescherm en kiezen we systeemeigenschappen, of je gaat voor de zoekknop onderin de taakbalk van Windows 10 en typt de opdracht sysdm.cpl om het onderdeel te openen.

Klik op het tabblad Geavanceerd en kies Instellingen onder het kopje Opstart- en herstelinstellingen. Zet het vinkje bij De computer automatisch opnieuw opstarten uit om een eventuele herstartlus te beëindigen. Als het goed is staat er al een vinkje bij Een gebeurtenis in het systeemlogboek registreren, maar als dat niet zo is, doe dat dan wel.