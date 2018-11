Maker Denuvo eist dat Legale Kodi-plugin offline wordt gehaald

De ontwikkelaar van de add-on, Matt Huisman, heeft de plug-in ontwikkeld op verzoek van veel Showmax-klanten. Showmax is een dienst die erg lijkt op Netflix en richt zich op de Zuid-Afrikaanse markt.

De add-on geeft gebruikers met een abonnement de mogelijkheid de dienst te gebruiken in combinatie met Kodi waardoor mediacenter-eigenaren de streams kunnen kijken zonder gebruik te hoeven maken van andere hardware. Klanten hadden zelf al eerder aan Showmax gevraagd om een plug-in.

Net zoals bij Netflix, waren de reacties van de dienst daarop niet echt afwijzend, maar er gebeurde verder ook niets. Reden genoeg voor de community om zelf maar een add-on te schrijven (zoals ook gebeurd is met Netflix, Amazon, Spotify etc.), maar daar is Naspers het dus niet mee eens.

Het bedrijf diende een DMCA-verzoek in om de add-on offline te laten halen van zowel de blog van de ontwikkelaar als de Github-pagina. Huisman is het hier uiteraard niet mee eens en laat weten dat de add-on niet illegaal is omdat gebruikers alleen gebruik kunnen maken van deze software als zij een abonnement hebben en ingelogd zijn.

"Ik heb behoorlijk wat tijd besteed aan de ontwikkeling van de Showmax add-on. Ik gebruik ze niet eens persoonlijk, het was slechts een verzoek van een paar van hun klanten," zegt Huisman tegen Torrentfreak, "Het komt erop neer dat we moeten kijken of het gebruik van API's überhaupt onder copyright vallen, zij denken van wel."

Huisman zegt verder geen tijd of geld te hebben om de claim aan te vechten waardoor het erop lijkt dat gebruikers het helaas zonder Showmax moeten doen op hun mediacenter. Of het bedrijf zelf nog met een officiële add-on komt is niet bekend.

