Nigeria wijst naar Whatsapp voor verspreiden nepnieuws

Via de berichtendienst worden geregeld gephotoshopte afbeeldingen en valse berichten over politici verzonden en daarna weer gedeeld met vrienden. Naast het zwartmaken van politici lijken de berichten ook gericht op het versterken van spanningen tussen verschillende etnische groepen in het land. Een rapport van Niemanlab beschrijft dat een derde van alle Nigerianen valse berichten via Whatsapp heeft gedeeld.

De berichten worden verstuurd in de talen van verschillende groepen om deze zo tegen elkaar op te zetten. Het Niemanlab rapport beschrijft dat de berichten vol staan met teksten die geweld aanjagen, racistische ideeën verspreiden en vrouwen en vreemdelingenhaat versterken. Net als in veel andere landen is het vertrouwen in de media laag waardoor het lastig is om het tegendeel van dergelijke uitingen te bewijzen.

Het is niet de eerste keer dat Whatsapp is gebruikt om verkiezingen te beïnvloeden en mensen tegen elkaar op te zetten. Tijdens de verkiezingen in Brazilië heeft de dienst een twijfelachtige rol gespeeld om mensen te mobiliseren. Zo volgde 61% van Jair Bolsonaro's aanhangers nieuws via Whatsapp. Slecht 38% van de aanhang van tegenstander Fernando Haddad's volgde zijn nieuws via de app. Haddad claimt nu dat hij mede dankzij Whatsapp de verkiezingen verloren heeft. Hij beschuldigd Bolsonaro's rijke achterban van het financieren van een non-stop nepnieuws campagne, via de berichtendienst. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de mensen die uiteindelijk gestemd heeft in de Braziliaanse verkiezingen, gebruik maakt van de dienst.

Ook in India heeft men inmiddels de negatieve gevolgen ondervonden van Whatsapp. Op basis van geruchten zijn diverse mannen aangevallen door bewoners van verschillende dorpen. De bewoners werden via de dienst gewezen op mannen die kinderen zouden willen ontvoeren. Onbekende passanten werden direct verdacht gevonden en agressief bejegend. Wanneer de situatie escaleerde werden zij in een ware volkswoede gelyncht. In totaal zijn in India 30 doden gevallen, die door de autoriteiten gelinkt worden aan geruchten die via Whatsapp zijn verspreid.

Whatsapp heeft inmiddels twintig onderzoeksgroepen betaald om er achter te komen hoe geruchten en misinformatie zich verspreiden via hun platform. De groepen zijn gelokaliseerd over de hele wereld en bespreken en onderzoeken zaken die in hun regio via de berichtendienst voorbij komen. Uiteindelijk moet Whatsapp het gedrag van mensen in kaart proberen te brengen en daar maatregelen tegen nemen. Vanwege de encryptie van de dienst kan men niet op de inhoud bijsturen. Wat men wel kan doen is bijvoorbeeld het aantal mensen waar je een bericht aan kan doorsturen beperken. Iets wat in India inmiddels is geïmplementeerd. Daar kun je een bericht nog maar aan 5 mensen doorsturen.