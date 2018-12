Hoe en waarom je Edge moet vervangen als Windows 10-browser

Ben je niet tevreden over Windows 10-browser Edge? Je bent niet de enige. Collega Gregg Keizer legt hier uit hoe ernstig het gesteld is met de browser: zelfs op Windows 10-machines, waar dit de standaardbrowser is, heeft slechts een op de tien gebruikers Edge en is Chrome véél populairder. Tot zover de power of default.

Exodus

Maar zelfs met een op de tien Windows 10-gebruikers zijn dat nog steeds best veel mensen en de reden is wellicht omdat het de standaard is in Windows 10. Misschien ben jij een van die gebruikers. Nou is Edge een duidelijke verbetering ten opzichte van Internet Explorer, maar nog lang niet genoeg.

In dit artikel licht ik diverse redenen toe die ertoe leiden dat Edge een gebruikersexodus heeft doorgemaakt. Er zijn goede argumenten waarom Windows 10-bezitters liever een alternatieve browser gebruiken, en dat heeft vaak niet eens zozeer te maken met Edge zelf. Ook laat ik zien hoe je Edge vervangt als standaardbrowser.

Toch weer terug

Nog een laatste opmerking: het kan voorkomen dat je in het verleden een andere browser hebt ingesteld en dat Windows 10 toch weer is teruggeschakeld naar Edge. Dat komt omdat de upgrade het advies geeft om over te stappen naar de standaardbrowser van Windows 10 en je per ongeluk Edge weer hebt teruggezet.