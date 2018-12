Microsoft voegt live vertalen en ondertitelen toe aan Powerpoint

Powerpoint maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om dit voor elkaar te krijgen.

Wanneer deze nieuwe toevoeging live gaat zal hij presentaties in 12 talen kunnen uitspreken en in 60 talen je presentatie kunnen ondertitelen. De gebruiker kan bepalen hoe groot en waar de ondertiteling in beeld verschijnt. Live Captions, zoals Microsoft de toevoeging noemt, zal vanaf januari 2019 beschikbaar zijn voor gebruikers van Office 365 met Windows 10 op hun apparaat. Veel van deze dingen waren voorheen ook mogelijk, maar dan met de Présentation Translator add-in. Nu heb je die dus niet meer nodig.

Deze nieuwe Office 365 feature is onderdeel van Microsoft's streven om haar kunstmatige intelligentie te gebruiken, om zo mensen met beperkingen te helpen in hun dagelijks werk en bestaan. Het bedrijf heeft 25 miljoen uitgetrokken om hier de komende 5 jaar stappen in te maken.