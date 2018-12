Youtube belangrijkste bron illegale kijkers bokswedstrijd

Dit weekend werd de bokswedstrijd tussen Deontay Wilder en Tyson Fury gehouden in het Staples Center, in het immer gezellige Los Angeles. Wie geen kaartje kon bemachtigen, of simpelweg te ver weg woont, kon het gevecht volgen via pay per view. Dit was echter niet de enige manier om de wedstrijd te volgen. Uit onderzoek van antipiraterij bedrijf Muso blijkt dat miljoenen mensen het treffen tussen Wilder en Fury illegaal hebben gekeken via...Youtube.

Muso heeft berekend dat 9.98 miljoen mensen de remise hebben gevolgd via onofficiële kanalen. Er waren 133 piraten-kanalen waar de wedstrijd op te volgen was en 80 live links op Google's videoplatform. Muso heeft berekend dat 18.3% van alle illegale kijkers dit deed via Youtube. Andere platformen die gebruikt werden zijn Ripple (12.8%) en Vipleague (9,4%).

Muso CEO Andy Chatterley onderkent het probleem van de wereldwijde illegale kijkers, maar ziet er vooral kansen in. In plaats van de 10 miljoen kijkers in het beklaagdenbankje te duwen, vindt hij dat de aanbieders deze groep moeten erkennen en daarna moeten kijken hoe ze de groep kunnen overhalen legaal te kijken.

Youtube haalt voornamelijk op verzoek van rechthebbenden video's zoals livestreams offline. In het geval van een wedstrijd, zoals dit weekend, duurt het te lang voordat Youtube reageert, waardoor het treffen tussen de twee al over is voordat de video offline is gehaald. Het treffen van de twee bleef trouwens onbeslist. Mocht je niet één van de 10 miljoen kijkers zijn geweest.