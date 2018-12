Windows 7-plakkers véél talrijker dan destijds XP-plakkers

Volgens marktvorser Net Application daalde Windows 10 een tiende procentpunt vorige maand en kwam het totaal uit op 43,8 procent van alle Windows-pc's en 38,1 procent van alle pc's in totaal (waarbij dus ook macOS, Linux en Chrome OS worden meegenomen). Windows 7 verloor vijf tiende procentpunt en kwam uit op 44,7 procent van alle Windows-pc's en 38,9 procent van alle pc's in totaal.

Inhaalmoment in vergelijking met XP

Het gat tussen Windows 7 en Windows 10 is dus wel behoorlijk klein aan het worden en is nu minder dan één procentpunt. Het moment dat Windows 10 dan eindelijk zijn voorganger inhaalt zou volgens onze berekeningen (we houden dit maandelijks bij en zetten het uit in een grafiek) nog voordat 2018 voorbij is moeten gebeuren. Overigens zitten onze voorspellingen er wel eens naast: aanvankelijk hadden we het kantelpunt ingeschat voor november.

Bekijk de hele tijdlijn voor het komende jaar en daarna over het pensioen van het vermaarde OS in De definitieve planning voor het einde van Windows 7

Dat betekent dat het inhaalmoment van Windows 10 erg laat is. Zelfs voor het tijdens het pensioen nog veel gebruikte Windows XP was dat inhaalmoment dat Windows 7 groter werd dan zijn voorganger ruim twintig maanden voor het pensioen van het oude OS. Inmiddels hebben we nog zo'n dertien maanden te gaan voordat Windows 7 niet meer wordt ondersteund.