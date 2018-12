Een week stoeien met Googlevrije Android

Is het mogelijk gebruik te maken van Android zonder dat Google met je meekijkt? Ja, dat is mogelijk. Vroeger was dat een stuk makkelijker voor elkaar te krijgen door Google's diensten simpelweg te blokkeren, maar Google "sloeg" terug door het besturingssysteem met behulp van Google Mobile Services (GMS) en Google Play Services naar zich toe te trekken. Fabrikanten die de Google Play store willen meeleveren op hun Android-toestel, zullen ook de Play Services moeten installeren en apps van derden zijn ook steeds vaker afhankelijk van de Play services.

Daarnaast maakt Android standaard gebruik van Google's DNS- en locatie services waardoor zelfs de open source tegenhanger, Android Open Source Project (AOSP) niet 100 procent Google vrij is.

Gael Duval, ooit de leider van het Linux Mandrake-project heeft jarenlang gewerkt aan een versie van Android die echt Google vrij is genaamd /e/.

In deze versie van Android zijn alle verwijzingen naar Google-diensten en binary blobs vervangen door open source-alternatieven. Alle Google Play Services-calls worden bovendien omgeleid naar open source non-Google diensten met behulp van MicroG.

Dit zou in theorie betekenen dat je wel de Android-lusten hebt, maar niet de lasten. Gebruik je favoriete apps zonder je data af te hoeven staan aan Google. Dit klinkt natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar hoe werkt dit in de praktijk? Wij hebben het besturingssysteem geïnstalleerd op een van onze testtoestellen en getest of het inderdaad goed werkbaar is.

Enkele toestellen die compatible zijn met /e/