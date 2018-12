Office 365 vs Office 2019: wat kost meer?

Microsoft zet groots in op online cloud- en abonnementsdiensten als Azutre en Office 365, maar hoe zit het eigenlijk met de offline tegenhangers Office 2016 en 2019? Is het niet beter om gewoon eenmalig een vast bedrag neer te tellen

Microsoft schijnt niets te klagen te hebben over de inkomsten. Cloud computing is "hot" (er wordt ruwweg een verdubbeling van de omzet verwacht in de periode 2017-2021) en zo'n 30% van die cloud configuraties wordt afgenomen van Microsoft: hun Azure platform.

Ze zijn daarmee de tweede na Amazon Web Services (41,5%). Bij deze getallen wordt gekeken naar "application workload". Als je naar omzet gaat kijken liggen de cijfers duidelijk anders met 41,8% resp. 13,3% marktaandeel. Maar Microsoft heeft de Azure omzet wel verdubbeld ten opzichte van 2016 (bij Amazon kwam er 25% bij). Ook Office 365 is zo'n succesverhaal. In 2018 gebruikte meer dan de helft van de bedrijven het (met Google's G Suite als 2e met zo'n 25%). Er zijn ruim 30 miljoen particuliere gebruikers en 90 miljoen bedrijven. En hiermee heeft Microsoft deze klanten precies waar ze die wil hebben: gebruikers die iedere maand of jaar betalen in plaats van eenmalig.

Office 2019, een verzameling van veel, maar lang niet alle- toevoegingen en veranderingen die in Office 365 zijn aangebracht sinds Office 2016, is een paar keer de laatste "eeuwigdurende licentie" genoemd, hoewel Microsoft onlangs liet doorschemeren dat er misschien nog wel zo'n versie komt. In ieder geval probeert Microsoft potentiële kopers van Office 2019 snel richting Office 365 te sturen; de kopers van zo'n eeuwigdurende licentie zonder updates en de nodige missende functionaliteit ten opzichte van Office 365 zijn een beetje de zielenpieten die nog niet toe zijn aan cloud gebruik, bijvoorbeeld vanwege hun privacy of die van de documenten van klanten die ze met Office verwerken en uitsluitend binnen hun eigen serveromgeving willen houden.

Toch is de einddatum dat je met Office 2016 ook gebruik kan maken van "connected services" (zoals Exchange mailboxen van Microsoft, Onedrive en Skype for Business) onlangs 3 jaar opgeschoven tot oktober 2023.