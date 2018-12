25 jaar Doom: negen gratis nieuwe officiële levels

Het is in feite een grote Doom WAD. Meestal zijn dat projecten van hobbyisten, maar deze keer is de hobbyist Romero zelf waar hij naar eigen zeggen de afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt "terwijl ik op vakantie was of 's avonds". De ontwikkelaar noemt Sigil de "onofficiële spirituele opvolger van Ultimate Dooms vierde aflevering".

De game wordt in februari uitgebracht en bevat negen singleplayer levels en negen deathmatch levels en ze zijn allemaal gratis. Ook werkte Romero samen met Limited Run om een boxset te maken met een Buckethead-album en een 16 GB "diskette-thema usb-opslag" met daarop de WAD-data en een beeldje van John Romero's hoofd op een staak. Je kunt deze speciale set nu hier voorbestellen voor 166 dollar.

Het is erg cool om Romero de erfenis van Doom zo groots te zien vieren. Die erfenis is groter dan ooit, met de revival uit 2016 en de komst van kleinere retro first person shooters als Dusk. En als je een eigen Doom WAD wilt bouwen, verwijst Romero je graag naar de tool Doom Builder van Pascal van der Heiden en co.