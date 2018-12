FAQ: Alles over het formatteren van je harde schijf

Het volledig wissen van je schijf kan verschillen afhankelijk van of het je enige schijfstation is, of je een uitwijk-pc tot je beschikking hebt en wat precies het doel is. Als je bijvoorbeeld je primaire schijf wilt formatteren, kan dat uiteraard niet binnen Windows zelf en moet je uitwijken naar een opstartschijf. Als je een RAID-configuratie gebruikt, is het proces weer anders. In dit artikel kijken we naar de meest gestelde vragen over het formatteren van een schijf.

Snel formatteren

Er is een verschil tussen 'formatteren' en 'snelformatteren'; bij de eerste wordt de schijf geleegd en bij de tweede blijven de gegevens staan, maar wordt de schijf gemarkeerd als leeg. Dat is prima als je een nieuwe schijf installeert of als je Windows opnieuw wilt installeren, maar niet als je de schijf weggooit of aan iemand anders geeft. Bovendien is zelfs een geformatteerde schijf te herstellen door iemand die daar de moeite in wil steken, dus we bespreken ook brutere manieren om de data écht te vernietigen.

Een waarschuwing vooraf: zorg er natuurlijk voor dat alles is geback-upt: foto's, video's, muziek, favorieten, bladwijzers, documenten - en alle bestanden die je nog wilt gaan gebruiken. Het is mogelijk om data terug te halen maar afhankelijk van het proces kan dat een te hoge drempel zijn. Voorkomen is beter dan genezen.

Partities

Nog één ding voordat we beginnen: partities zijn belangrijk om te snappen. Je kunt een harde schijf onderverdelen in gebieden waar je bijvoorbeeld een formatteringsactie op uitvoert, terwijl er niks met een ander deel gebeurt. Dat is nuttig in bepaalde situaties, maar als je de hele schijf wilt aanpakken als één blok, zul je ook de partitioneringsinformatie moeten wissen.