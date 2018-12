Windows 10-gebruikers opgelet: pas op met updaten

Microsoft legt uit dat mensen die via Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update klikken op 'Naar updates zoeken' in de derde en de vierde week van elke maand nieuwe Windows-features ontvangen. Microsoft noemt dat C en D-releases en geeft deze uit voor mensen die zelf op zoek gaan naar updates.

Instabiliteit

Ook mensen die naar een patch of andere fix zoeken krijgen op dat moment nieuwe features die in de volgende Patch Tuesday officieel verschijnen. Ook verschijnen er 'on demand' releases die niet het standaardschema volgen om kritieke fixes tussendoor af te leveren.

Het probleem met de C en D-releases is dat ze af en toe juist nieuwe problemen introduceren. Vorige maand zorgde een patch van Microsoft voor BSOD's bij Surface Book 2's. Die patch kwam eind november uit en werd dus uitgeleverd aan mensen die op dat moment zelf naar updates zochten. Microsoft trok de patch in, maar voor gebruikers die hem hadden toegepast was dat al te laat. How-To-Geek houdt zich in dit artikel niet in en vraagt zich af waar het bedrijf in 's hemelsnaam mee bezig is.

Hoe optioneel?

Microsoft zegt dat dit wordt gedaan omdat maandelijks miljoenen apparaten moeten worden beveiligd en de beste manier om dat te doen is door te testen hoe de patches functioneren. Het is alleen momenteel niet zo duidelijk hoe optioneel deze C- en D-releases daadwerkelijk zijn. Het lijkt erop dat gebruikers met Windows 10 beter even kunnen uitkijken met het handmatig zoeken in Windows Update.