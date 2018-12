Zo zorg je ervoor dat apps je niet meer volgen op je iPhone

Je beseft waarschijnlijk al lang dat veel apps je locatie bijhouden om betere informatie te leveren over bijvoorbeeld het weer in de omgeving, films die in de buurt draaien en openingstijden van winkels. Maar deze gegevens zijn soms wel heel eng nauwkeurig en volgens een recent artikel van de New York Times zorgen verschillende apps ervoor dat je locatie 14.000 keer per dag wordt vastgelegd.

Intieme details

Die gegevens zijn zo nauwkeurig dat het heel goed mogelijk is om intieme details van iemands leven uit te vogelen door deze data te bestuderen. Het ergste is dat sommige apps deze data verkopen aan de hoogst biedende adverteerder om heel specifiek op jou gerichte advertenties op je af te kunnen vuren.

Dit verslag van de New York Times demonstreert ook nog eens dat iOS-gebruikers wat dit betreft beter af zijn dan Android-gebruikers (waar apps dit véél meer doen). Maar ook iPhone-gebruikers zijn verre van immuun voor al dat getrack en geping. Als je je zorgen maakt over deze dataverzameling, biedt iOS goede opties om ervoor te zorgen dat apps je locatie niet kunnen volgen.

1. Locatiediensten in zijn geheel uitzetten

Dit vinden we eerlijk gezegd een tikje overdreven, maar je hebt hier misschien goede redenen voor. Bedenk alleen dat met deze apparaatbrede instelling geen enkele app je locatie kan meten, dus ook de app Kaarten niet. Ook Zoek mijn iPhone werkt dan niet meer. Je kunt het fijnmaziger doen, maar als je de hele locatie-services wilt uitzetten, doe je dat zo:

Hierna: geheel blokkeren en specifieke apps de pas afsnijden.