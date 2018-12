Zo bewerk je PDF's in Word

Werken met PDF's is bijna net zo gebruikelijk als met Word-documenten, maar de volledige software om ze te bewerken in Adobe Acrobat is vrij prijzig. Er zijn meerdere softwarepakketten om PDF's te bewerken, maar er is eentje die vrijwel iedereen al gebruikt: Microsoft Word.

In vorige versies was het al mogelijk om PDF'jes te bewerken, maar sinds Word 2016 is dit sterk verbeterd en kun je documenten van het Adobe-formaat openen, bewerken en opnieuw opslaan als PDF zonder Acrobat te gebruiken. Microsoft noemt deze feature PDF Reflow en we laten in dit artikel zien hoe je een PDF met beeld en tekst bewerkt.

Lees ook: 5 gratis tools om over het pdf-formaat te heersen

1. Importeren

Open een Word en selecteer Bestand > Openen om te navigeren naar de map die je PDF'je bevat. Selecteer het bestand en klik op Openen.