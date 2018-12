5 handige tips voor de Mac Terminal

Apple's applicatie Terminal is erg handig op de Mac. Het is een tekstgebaseerde interface waarmee je de Mac beheerst via opdrachten. Je kunt daar veel mee veranderen en een hoop wijzigen van het normale gedrag van de machine. Hoewel je een beetje moet uitkijken wat je doet als je hem gebruikt, kunnen powerusers snel dingen aanpassen op de Mac.

De Terminal is niet erg vergevingsgezind. Je hoeft er niet bang voor te zijn, maar je moet voorzichtig genoeg zijn om precieze instructies te geven aan de Mac en begrijpen wat je van het systeem vereist, vooral als je opdracht begint met sudo . Ik wil hier vijf terminal-tips met je delen die handig zijn, maar niet té ingrijpend.

Voeg een map toe aan het Dock

Het Dock van een Mac is aanpasbaar met defaults write com.apple.dock en we maken in dit voorbeeld een map aan met recente applicaties. Open de Terminal en tik de opdracht:

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }';killall Dock

Control-klik nu op het Docke-item en je vindt hier opties om te wijzigen wat de map weergeeft, bijvoorbeeld recente applicaties, documenten of favorieten.