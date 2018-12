Google verslechtert Android One-updatebeleid

Android One is een versie van Android die niet is aangepast door fabrikanten en die wordt beheerd door Google zelf. Hierdoor hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken dat zij weinig tot geen updates zullen krijgen. Dit is een belofte die Google maakte op de Android One-website:

"Met Android One ontvangt je telefoon minstens twee jaar lang OS upgrades naar de nieuwste versie van Android. Dat betekent toegang tot de nieuwste innovaties en een telefoon die altijd net zo soepel loopt als op de dag dat je deze hebt gekocht."

Het bedrijf heeft deze belofte echter pasgeleden verwijderd tot groot ongenoegen van gebruikers. Toestellen met Android One worden meestal aangeschaft door gebruikers die veel waarde hechten aan updates en nu de belofte is verwijderd van de website is de zekerheid dat deze apparaten tenminste twee jaar worden voorzien van updates niet langer meer aanwezig.

De aanpassing werd gespot door een gebruiker op Reddit en de reacties zijn niet mals. Veel gebruikers zagen het updatebeleid als een van de twee grootste USP's van het besturingssysteem en nu een van de twee wegvalt voelen zijn zich belazerd. Het hielp daarbij ook niet dat Google deze aanpassing stilletjes heeft doorgevoerd.

Hoewel er gebruikers zijn die zeggen dat het waarschijnlijk een vergissing is of dat de belofte in een andere vorm terug komt op de site (zoals eerder dit jaar het geval was met Valve en de ondersteuning voor Steam Machines), vreest het gros dat dit niet opgaat voor Google omdat het niet de eerste keer is dat het bedrijf zo te werk gaat. De zoekgigant verwijderde eerder dit jaar stilletjes de Don't be evil-passage uit diens gedragcode.

Het is niet duidelijk waarom Google deze belofte heeft verwijderd. Er wordt gespeculeerd dat het is gedaan om deze feature exclusief voor de Pixel-smartphones te houden. Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar.

Een screenshot van de site toen de passage nog aanwezig was

Enkele Android One-smartphones: