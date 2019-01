De 12 leukste indie pc-games van 2018

Het was een fantastisch jaar voor indie games in 2018. Als je kijkt naar de beste pc-games van 2018-video zie je dat deze lijst voor een groot deel bestaat uit Indie-games. Maar als we ons alleen richten op deze categorie zal je zien dat er veel meer toppers zijn (die je waarschijnlijk hebt gemist) .

De hoogste tijd dat wij de leukste indie games voor je op een rijtje zetten.

Unavowed

Unavowed is een spirituele opvolger van Dave Gilbert's veelgeprezen Blackwell-serie en vindt plaats in dezelfde magisch-realistische versie van New York City.

Het is echter veel ambitieuzer dan Blackwell. Blackwell is fantastisch, begrijp me niet verkeerd, maar alle vijf zijn vrij traditionele adventure games. Unavowed probeert de elementen in BioWare-stijl op te vouwen in een veel kleiner kader, met verschillende achtergrondverhalen van personages om uit te kiezen die elk niet alleen een unieke dialoog, maar ook unieke puzzeloplossingen bieden.

Vanuit het oogpunt van design is het een fascinerend experiment. En omdat het een Dave Gilbert spel is, is Unavowed net zo goed geschreven als je zou verwachten na de Blackwell-serie. Deze mag je echt niet missen.