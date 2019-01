Microsoft moet Edge verbouwen voordat Edge verdwijnt

Want opnieuw daalden de gebruikersaantallen van Microsofts browsers Internet Explorer en Edge. We gebruiken de maatstaf van Edge's aandeel op alle Windows 10 pc's - dat vormt een nauwkeuriger beeld van het gebruik van gebruikersadoptie - en ook hier werd een nieuw diepterecord bereikt.

Dalingen december

Volgens marktvorser Net Applications daalden de twee in de laatste maand van 2018 met 1,5 procentpunten naar 12,4 procent. Dat was de sterkste daling sinds september 2017, los van die keer dat het aandeel fors daalde omdat Net Applications een ]nieuw meetsysteem invoerde waardoor bots niet langer werden meegeteld.

Het grootste deel van die daling was te wijten aan gebruikers die IE verlaten: de verouderde browser verloor in zijn eentje 1,3 procentpunten en zakte daarmee naar 8,3 procent. Edge raakte maar een tiende van een procentpunt kwijt om uit te komen op zijn eerdere diepterecord van september 2018.

Geen ontwikkeling

Deze daling was verwacht, niet in de minste plaats door Microsoft zelf, die IE aan de kant heeft geschoven en klanten vertelt dat het alleen nuttig is op sommige Windows 7-machines en enkele toepassingen op Windows 10 voor legacy-ondersteuning. De ontwikkeling van de browser is begin 2016 al gestaakt en sindsdien zijn er enkel patches verschenen voor nieuwe kwetsbaarheden.

Hierna: Terwijl Windows 10 eindelijk Windows 7 inhaalde, bleven de gebruikersaantallen van de standaardbrowser dalen, wat het verlies alleen maar dramatischer maakt.