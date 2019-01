Samsung onder vuur wegens onverwijderbaar Facebook

Dat staat te lezen in een artikel van Bloomberg. Voorgeïnstalleerd Facebook is al vele jaren een trend bij diverse fabrikanten, maar wellicht valt het meer op nu consumenten zich dan toch maar zorgen beginnen te maken over de graaipraktijken van het sociale netwerk. Vervolgens merken ze dat de app niet te verwijderen is.

Samsung rust zijn interface met een hoop extra software uit, waardoor een Samsung-versie van Android vele malen groter is dan een vanilla-uitvoering. Facebook merkt tegenover Bloomberg op dat de uitgeschakelde app geen data meer verzamelt en zo goed als verwijderd is. De applicatie neemt dus alleen loze ruimte in beslag.