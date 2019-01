Microsoft probeert opnieuw de Chromebook te bestrijden

Maar ik ben niet de baas over Windows. Momenteel is niemand dat. Sinds Terry Myerson Microsoft in maart 2018 verliet heeft niemand het stokje overgenomen bij het bedrijf. Het gebrek aan een topman die Windows stuurt is wellicht de reden waarom Windows een nieuw kwaliteitsdieptepunt bereikte met de Windows 10 October 2018 Update.

Voorgeïnstalleerd klein Windows

Hoe het ook zij, Windows Lite, ook bekend als Windows Core OS (WCOS) zal in 2019 arriveren, als we de geruchten mogen geloven. Ik verwacht niet dat je deze versie daadwerkelijk in de winkel zult kopen. In plaats daarvan ga je hetzelfde zien als eerder met Windows RT en Windows 10 S: voorgeïnstalleerd op het speciaal voor het OS gebouwde laptops.

Lees meer over de nieuwsre lichtgewicht versie van Windows, hoe die ook gaat heten, in ons eerdere achtergrondartikel Wat is Windows Lite?

Ik vermoed - weten doet niemand het, maar het wordt breed aangenomen - dat het doek van Windows Lite wordt getrokken op Microsofts ontwikkelcongres Build 2019. Wanneer dat precies is weten we ook niet, want er is geen officiële datum bekend, maar in het verleden werd de conferentie in april/mei gehouden.