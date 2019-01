Bespaar data op je iPhone met deze simpele instellingen

Default is Wifi-assistentie ingeschakeld, maar om grote dataproblemen te voorkomen, is de optie slim genoeg om audio- en videostreamingapps uit te sluiten en worden apps die op de achtergrond werken niet meegenomen. Zo blijven gegevens stromen op je iPhone met een slecht draadloos netwerk, maar wordt je bundel hopelijk niet leeggetrokken.

Toch niet op wifi

Desondanks kregen sommige gebruikers onaangename verrassingen aan het eind van de maand toen de rekening van de provider binnenkwam. Dat kwam doordat wifi-verbindingen vaak matig waren en de iPhone overstapte op ondersteuning via het mobiele netwerk. Maar ook als de verbinding wegvalt of internet niet beschikbaar is, stapt de iPhone automatisch over op mobiel terwijl je wellicht denkt op 4G te zitten.

Deze feature kun je uitschakelen in Instellingen > Mobiel netwerk. Scrol helemaal naar beneden, voorbij de lijst van apps naar de optie Wifi-assistentie. Schuif deze optie naar uitgeschakeld. Maar er is meer om dataverbruik op het mobiele netwerk te beperken en daar gaan we op de volgende pagina op in.