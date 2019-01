Je mag zelf kiezen welke Linux-distributie je op je Chromebook zet

De Linux (beta) voor Chromebook feature geeft gebruikers (maar vooral beheerders) de mogelijkheid te kiezen welke distributie er kan worden gedownload en geïnstalleerd als onderliggend Linux-systeem voor de ondersteuning van Linux-apps.

Beheerders kunnen aan de hand van een zelf gegenereerde url specifieke distributies downloaden en installeren op de achtergrond. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ontwikkelaars die gewend zijn te werken met Redhat's standaard tools direct de juiste software binnenhalen. Het is nog niet duidelijk of er aanpassingen moeten worden gemaakt aan de distro's om ze volledig werkbaar te krijgen onder Chrome OS. Wij hopen dit binnenkort te horen van Google of zelf te testen.

Google test zelf overigens ook een nieuwe distributie in combinatie met Chrome OS die de codenaam Pita heeft meegekregen. De zoekgigant heeft verder nog niets losgelaten over de distributie, maar 9to5Google speculeert dat deze software ervoor moet zorgen dat gLinux, de distributie die Google-medewerkers gebruiken, makkelijk kan worden benaderd of geïnstalleerd. Ook hierover krijgen wij hopelijk ook snel uitsluitsel.