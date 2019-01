Het laatste jaar van Windows 7: de cijfers

12

Het aantal Patch Tuesdays dat nog volgt voor het besturingssysteem. De updates die elke tweede dinsdag van de maand uitkomen zijn de primaire patchbundels die nieuw ontdekte en gemelde kwetsbaarheden repareert.

30

Het aantal maanden dat Microsoft de laatste Windows 10 onderdelen-update ondersteunt die verschijnt voordat Windows 7 met pensioen wordt gestuurd. Update 1909, waarschijnlijk 'Windows 10 October 2019 Update' genoemd, moet - als alles goed gaat - rond oktober bij gebruikers verschijnen.

De ondersteuning van een Windows 10-versie was voorheen anderhalf jaar, maar Microsoft heeft die periode uitgebreid voor de Enterprise- en Education-versies en enkel van de versies die in het najaar verschijnen. Consumenten en de lenteversie krijgen nog steeds de gebruikelijke 18 maanden aan ondersteuning.

36

Naar verwachting het percentage van pc's dat nog steeds Windows 7 zal draaien ten tijde van het pensioen. Dat is gebaseerd op de cijfers over marktaandeel die we monitoren van Net Applications waar we een gemiddelde van trekken en die extrapoleren naar de toekomst. Dat cijfer is dus een gefundeerde inschatting en zo'n voorspelling fluctueert, de laatste twee jaar hebben we pieken genoteerd van 40 procent en een dieptepunt van 29.