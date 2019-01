Je kan binnenkort Firefox niet meer testen

"Test Pilot is ontworpen om de energie van onze meest gepassioneerde gebruikers in te zetten. We hebben ze de eerste prototypes en productverkenningen gegeven die nog niet klaar waren voor een brede introductie. In ruil daarvoor hebben ze ons feedback en geduld gegeven toen deze projecten zich ontwikkelden tot de zeer gepolijste functies binnen onze producten. Door dit programma zijn we in staat geweest om snel te itereren, nieuwe dingen te proberen en producten te bouwen die onze gebruikers graag omarmen," aldus Mozilla.

"Deze waardevolle lessen passen we niet alleen toe om de productinnovatie voort te zetten, maar ook om te testen en te ideevorming binnen de Firefox-organisatie. Dus vandaag kondigen we aan dat we naar een nieuwe structuur gaan die ons vermogen tot innoveren op een spannende manier laat zien en als gevolg daarvan sluiten we het Test Pilot programma af."

Mozilla zegt verder dat de afsluiting van dit programma niet betekent dat er minder geïnnoveerd of getest gaat worden, integendeel. Mozilla zal zich niet langer richten op een klein groepje individuen voor het testen van nieuwe features, maar de gehele organisatie zal zich daar nu mee bezighouden.

Alle testfeatures die op dit moment nog lopen via het programma worden verhuisd naar Addons.Mozilla.Org behalve Send en Lockbox. Deze zullen apart worden getest en daar kunnen gebruikers nog steeds op de ouderwetse manier feedback op geven. Dit wordt gedaan omdat dat uiteindelijk stand-alone-producten worden.

De testpilot blijft in de lucht tot 22 januari.