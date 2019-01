Microsoft geeft garantie op Windows 7 compatibiliteit in Windows 10

Het "Desktop App Assure"-programma is al in oktober gelanceerd door Microsoft, maar gold alleen voor de Noord-Amerikaanse markt. Dit is nu uitgebreid naar de rest van de wereld.

"We hebben luid en duidelijk gehoord dat een van de belangrijkste overwegingen om over te stappen op een moderne desktop applicatiecompatibiliteit is, en we hebben enorm veel werk verzet om ervoor te zorgen dat Windows 10 en Office 365 ProPlus nu de meest compatibele upgrades ooit zijn," aldus Brad Anderson van de Microsoft 365-groep.

Deze garantie is van toepassing op gebruikers die Windows 10 of Microsoft 365 met een E3 of E5-plan en bedrijven die 150 of meer licenties hebben.

Werkt je app niet? Dan fixt Microsoft het gratis

Microsoft introduceerde App Assure vorig jaar, als een onderdeel van "FastTrack Center Benefit", een verzameling van gratis diensten en tools voor het implementeren van verschillende enterprise-grade producten, waaronder het Microsoft 365-abonnement, een bundel van Windows 10, Office 365 en Enterprise Mobility + Security.