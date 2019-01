Als verplichte Windows 10 updates niet werken...

Wie Windows 10 gebruikt ontvangt verplicht updates. Gebruikers van Home versies kunnen deze updates standaard helemaal niet uitstellen. De beveiligingsupdates komen gewoonlijk wekelijks (dit heet Patch Tuesday) en "feature updates" komen 2 maal per jaar. Als je Winver intypt in je startmenu of bij Uitvoeren, als je een klassiek startmenu gebruikt, dan zie je een 4 cijferig versienummer en een 5+3 cijferig build nummer. Het versienummer staat voor het jaar en de maand waarin de feature update geacht werd uit te komen waarbij onlosmakelijk een build nummer hoort.

De eerste feature updates hadden namen zoals Anniversary update (1 jaar na het uitkomen van Windows 10, 1607 met versienummer 14393.2724) of Creators Update. De laatste feature update is 1809 en heet "Windows 10 October Update". Deze kwam niet uit in september ondanks "09" in het versienummer, ook niet in oktober ondanks de naam maar in november. Dat kwam door de ontdekking van enkele ernstige bugs in o.a. de Verkenner, die bij kopiëren al bestaande bestanden overschreef zonder bevestiging of helemaal niet overschreef zonder waarschuwing. Je kunt je afvragen hoe fijn die "feature updates" zijn als functionaliteit die al jaren goed werkt opeens dit soort fouten gaat vertonen.

Maar zoals geschreven, je moet die updates toestaan. Vanaf Windows 10 Professional kun je (via Instellingen, Updates, Geavanceerd) kiezen dat je niet het "Semi-Annual Channel (Targeted)" kiest maar het "Semi-Annual Channel." Heerlijke terminologie. Bij de laatste keuze krijg je de feature update niet eerder dan wanneer Microsoft deze rijp voor algemeen gebruik in bedrijven acht, betekent "Semi-Annual Channel" en dat zal voor de 1809 rond februari zijn. Je kunt ook een aantal dagen wachten, maximaal 365.

Nieuwe releases hebben ook weer een eigen codenaam. Tot nu toe was dat Redstone (Redstone 5 was de huidige 1809); de volgende update wordt nu in april 2019 verwacht maar heet geen Redstone meer maar 19H1 wat me eerst deed denken aan de afkortingen die gebruikt worden voor griep (H5N1 is vogelgriep). Ik ben benieuwd wanneer deze versies zover uitlopen dat er uiteindelijk een half jaar wordt overgeslagen. Aan de andere kant is er weinig bijzonder te melden over deze update dus misschien komt de "19H1" nu wel in april.