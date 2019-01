Je kan nu SUSE enterprise Linux draaien op je Raspberry Pi

SUSE Linux is ongeveer vergelijkbaar met andere grote Linux distributies als Red Hat en Ubuntu, tenminste, in de x86-markt. Op ARM-gebied liep het een beetje achter. SLES was al wel beschikbaar voor deze architectuur, maar slechts op beperkte schaal.

"Eerder waren de abonnementen SUSE voor de ARM-hardwareplatforms slechts beschikbaar voor SUSE Partners vanwege de relatieve onvolwassenheid van het ARM-serverplatform," schreef Jay Kruemcke, een senior productmanager bij SUSE, in een blogpost die de beschikbaarheid aankondigde.

"Nu we vier releases van SUSE Linux Enterprise Server voor ARM hebben geleverd en klanten SUSE Linux op diverse ARM-servers hebben draaien, van de Raspberry Pi tot de high-performance HPE Apollo 70 servers, zijn we nu klaar om abonnementen rechtstreeks aan klanten te verkopen."

SLES is beschikbaar voor verschillende ARM-serverprocessoren, waaronder chips van Cavium, Broadcom, Marvell, NXP, NXP, Ampere, en Qualcomm Centriq.

Omdat de specificaties van de verschillende ARM-processoren zo uiteen lopen hanteert het bedrijf een nogal complexe manier om de abonnementsprijs te bepalen die Kruemcke "core-based pricing" noemt.

Servers met minder dan 16 kernen zijn geprijsd op basis van het aantal groepen van vier processorcores. Elke groep van vier cores (met een maximum van 15) vereist een quad core-groepsabonnement dat stapelbaar is tot maximaal vier abonnementen. Het aantal cores is afgerond op de dichtstbijzijnde groep van vier cores; een server met 10 cores heeft dus drie quad core-groepabonnementen nodig.

Servers met 16 of meer cores maken gebruik van de traditionele 1-2 socket-based prijsstelling.

Abonnementen voor SUSE Linux Enterprise Server for ARM en SUSE Manager Lifecycle for ARM zijn nu rechtstreeks beschikbaar voor klanten via de corporate prijslijst of via de SUSE Shop.

Liever de gratis versie van SUSE op je Pi? Ga dan voor OpenSUSE.