Maak ruimte in Windows 10 door programma's te verplaatsen

Nu veel laptops en moderne pc's met een SSD met lage capaciteit worden uitgerust in plaats van een grote HDD, loop je misschien vaak tegen de melding "er is onvoldoende schijfruimte" op omdat de C-schijf snel volloopt. Een oplossing die vaak over het hoofd gezien wordt is eigenlijk een heel simpele: schuif de programma's (of apps, zo je wilt) naar een externe schijf.

Je kunt natuurlijk ook bij de installatie al rekening houden met de beperkte ruimte op C en apps verwijzen naar een pad op een secundaire schijf. En ook je Documenten (en belangrijker qua ruimte: Muziek, Downloads en Afbeeldingen) kun je verplaatsen naar een andere schijf en verwijzen naar een andere plek zodat het standaard niet meer wordt opgeslagen op C. Je hoeft daarbij niet eens voor een interne schijf te kiezen, een usb-stick of sd-kaart is bijvoorbeeld ook geschikt.

Verplaats Windows-apps

In dit artikel kijken we naar de manieren om apps te verplaatsen, de problemen die je daarbij kunt tegenkomen en hoe je ze oplost, en ten slotte staan we stil bij het wijzigen van standaardlocaties, zodat niet alles wat je downloadt, aanmaakt of installeert op je C-schijf wordt geplaatst.

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat dit vooral geldt voor je zelf geïnstalleerde programma's. Je kunt traditionele Windows-applicaties of standaardapps van Windows niet verplaatsen. Het komt erop neer dat je eigenlijk alleen UWP-apps (de programma's die je downloadt uit de Windows Store) extern kunt opslaan, wat voor veel mensen een teleurstelling zal zijn.