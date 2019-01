Ondersteuning smart tv's slechter dan bij Android-smartphones

De consumentenbond ging in gesprek met Philips en Samsung nadat het vorig jaar een hoop klachten had gekregen van consumenten over apps die niet langer werken of simpelweg verdwijnen. Gebruikers kiezen juist voor zulke slimme televisies vanwege de meegeleverde apps waardoor zij zich misleid voelen.

De klachten gaan vaak over vrijwel nieuwe tv's van 3 tot 5 jaar oud en vooral Samsung is de grootste "boosdoener". 60 procent van alle klachten gaat over tv's van de Koreaanse fabrikant. Philips komt op de tweede plaats met 21 procent van de klachten. Er wordt vooral geklaagd over het moeten missen van de NPO-app en YouTube.

Geen garantie

Samsung en Philips geven echter geen garantie op de software en zeggen dat het niet mogelijk is om ervoor te zorgen apps werkende te houden omdat het ze niet lukt daarover afspraken te maken met appbouwers.

"We hebben er herhaaldelijk bij fabrikanten op aangedrongen om actie te ondernemen. Ze weigeren echter hun verantwoordelijkheid te nemen. En dus rest ons niets anders dan consumenten erop te wijzen hun keuze voor een nieuwe televisie vooral niet af te laten hangen van de apps op die tv," aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

De Consumentenbond raadt gebruikers aan te gaan voor een losse mediacenter, iets dat wij ook al enige tijd aanraden. Daarom zullen wij dit jaar nog meer aandacht besteden aan dit onderwerp.

Lees ook: Bouw je eigen high-end mediacenter

9 makkelijke softwarepakketten voor je mediacenter

Liever niet zelf iets bouwen? Lees dan: 9 kant-en-klare mediacenters

Ze zijn zeldzaam, maar bestaan nog steeds, een kleine selectie dumb tv's