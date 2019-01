Antivirus vergeleken: Norton vs. McAfee

Er was een tijd dat mensen zich bij de keuze van een virusscanner richtten op slechts twee namen: Norton of McAfee. Vandaag de dag heb je een enorme keuze, maar laten we vandaag eens kijken naar hoe deze twee oudgedienden zich met de software van nu tot elkaar verhouden. We kijken naar de twee high-end pakketten voor consumenten: McAfee Total Protection en Norton Security Premium.

Beveiligingssoftware is al jaren meer een totale securitysuite en malwarebescherming dan alleen virusscanner en dat geldt ook voor deze twee. We leggen ze naast elkaar wat betreft de prijs, prestaties, usability en extra features om te zien welke van de twee volgens ons momenteel de beste keuze is.

1. Ontwerp van de apps

Beide applicaties zien er strak genoeg uit en zijn vrij eenvoudig te begrijpen. McAfee koos voor een lijst aan de linkerkant voor navigatie en een aanvullend menu bovenin het venster. Het hoofdgedeelte van het venster is waar je de meeste features aanspreekt en meteen ziet wat de status is van de beveiliging van het systeem. Dat is een prima ontwerp, maar het verdelen van opties over een zijkant en een bovenmenu is soms onnodig verwarrend.

Symantec kiest met Norton voor een tabletachtige interface. Het pakket heeft vijf vensters waar je op kunt tikken of klikken (afhankelijk van of je een touchscreen gebruikt of een opstelling met muis en toetsenbord) om opties tevoorschijn te toveren. Het is een enorm simpel te gebruiken applicatie zonder dat je ergens naar hoeft te zoeken.

Winnaar ontwerp: Norton