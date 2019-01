7 manieren om iPhone Opdrachten sterk te verbeteren

Zo'n handige en krachtige feature is jammer om te laten verpauperen.

Herinner je je Opdrachten (of Shortcuts) nog? Zeven maanden geleden leek dit een game-changer: een app met de intelligentie van Siri om op te boksen tegen assistenten van Amazon en Google. Nee, beter nog. Met Opdrachten zou je Siri kunnen aanpassen aan je behoeftes en acties automatiseren die Apple zelf nog niet eens had bedacht.

Dat heeft allemaal minder goed uitgepakt, maar de potentie is er nog steeds. Ik heb moeite om gewone iPhone-gebruikers te vinden die ook maar van de app hebben gehoord. Iemand buiten techies en de pers om vinden die Opdrachten dagelijks gebruikt? Ik kan net zo goed Amelia Earhart vinden. De activiteit van fans op fora lijkt met de dag af te nemen.

Maar het hoeft niet zo af te lopen, vooral als Apple er iets meer moeite insteekt en de app op de volgende manieren verbetert. En dat begint eigenlijk met de marketing:

1. Maak Siri Opdrachten bekender

Het grootste probleem is dat er net genoeg mensen zijn die de app kennen. Apple noemde het als een belangrijke feature van iOS 12, maar in de praktijk kom je Opdrachten alleen tegen als je er specifiek naar zoekt. En zelfs dan zie je niet meteen dat dit een Apple-eigen app is, aangezien het pictogram er heel anders uitziet dan het design dat gebruikt wordt voor alle andere apps, van Pages tot GarageBand.

De app voorinstalleren zou de bekendheid al enorm vergroten. Als gebruikers de app niet willen hebben, of hem te ingewikkeld vinden, geef ze dan de optie de app te wissen. Apple levert al 43 apps mee met iOS 12 en Opdrachten is essentiëler dan iTunes, Aandelen of de Podcast-app. Doe bijvoorbeeld het onderstaande reclamefilmpje, maar dan met Opdrachten:





Er zijn meer manieren om mensen te vertellen over de app dan met een creatieve advertentie zoals deze van Spike Jonze, gewoon enkele simpele spotjes zouden al voldoen, maar zelfs dat hebben we (nog) niet gezien.