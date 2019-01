Windows 10 Lite krijgt nieuw startmenu

Gebruik jij de Live Tile functies van Windows 10? Dan behoor je niet noodzakelijkerwijs tot de meerderheid van de Windows 10 gebruikers. Blijkbaar gebruikt het overgrote deel van Windows-eigenaren slechts de helft van het Start-menu en dan vooral de linkerhelft, om programma's te vinden en te starten.

Windows 10 Lite zou daarom een nieuw startmenu moeten krijgen zonder live tiles, aldus mspoweruser.com. Volgens een intern Microsoft-document gebruiken slechts enkele gebruikers en ontwikkelaars de Live Tiles in het startmenu. Een goede reden voor Windows Lite-ontwikkelaars om het start menu nog even onder de loep te nemen, zeker nu app-ontwikkelaars steeds minder vaak live tile-functionaliteit in hun apps bouwen.

Microsoft wil concurreren met Google Chrome-OS. De lichte versie van Windows 10 is te gebruiken op goedkope mobiele computers. Het moet alle functies hebben die je van een modern apparaat zou verwachten, maar is geoptimaliseerd om zo lang mogelijk mee te gaan op een acculading. Net als bij Windows 10 S zijn alleen UWP-toepassingen uit de Microsoft Store te installeren en te gebruiken, maar het is niet mogelijk deze versie van Windows te upgraden naar een volledige versie van Windows 10.