Microsoft Engineer: Mozilla moet ook gaan voor Chromium

"Als [Mozilla] echt geeft om het web, zou het meewerken [aan Chromium] in plaats van een parallel universum bouwen dat door minder dan 5 procent van internetters wordt gebruikt," schrijft Auchenberg.

Veel gebruikers en ontwikkelaars zijn het daar niet mee eens en reageren verontwaardigd op de tweet.

"Ik ben het zeer met je oneens. Het is júíst belangrijk dat Mozilla (of iemand anders) ervoor zorgt dat er diversiteit op het web is, zeker nu Chromium zo'n groot marktaandeel heeft. Ik ben verbaasd dat je denkt dat ze niet bijdragen. "Bouwen aan een parallel universum"? Dat ís de bijdrage," schrijft ontwikkelaar Jeremy Keith in een reactie.

Auchenberg gaat daarop in door te zeggen dat het web tegenwoordig te complex is en dat Mozilla z'n eigen technologie pusht in plaats van samenwerken met Chromium-projecten. "Ik geloof dat Mozilla veel meer impact kan hebben op het holistische webplatform als ze een stap terug doen en hun strategie herzien in plaats van stenen te gooien naar Google/MS/etc."

Gebruikers en ontwikkelaars trekken al snel de vergelijking met een monopoliepositie en zelfs Internet Explorer (6) wordt aangehaald als argument waarom het een slecht idee is als er slechts een dominerende technologie is. "Een oneerlijke vergelijking", vindt Auchenberg omdat Chromium open Source is in tegenstelling tot Internet Explorer.

Ook Chrome engineer Taudry Hepburn mengt zich in de discussie en zegt dat Mozilla baanbrekend werk verricht op manieren waarop dat niet mogelijk zou zijn binnen het Chromium project, alleen daarom al zou Mozilla moeten blijven werken op de manier waarop het nu doet.

De discussie is nog steeds gaande en het ziet er niet naar uit dat de Microsoft Engineer veel bijval krijgt.

The worst take. We must not concede the web to Google or any one. They're already using their dominance to dictate standards. They edited an old blog post to claim that they warned us about autoplay blocking. They now auto login users. They slow down yt on other browsers.