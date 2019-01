Kodi 18.0 "Leia" is eindelijk af

Kodi 18.0 (codenaam Leia) heeft een hoop nieuwe features en verbeteringen. Naast een nieuw spel- en retro-gaming-onderdeel is er ondersteuning voor RDS (Radio Data System) voor het afspelen van radiokanalen aan de software toegevoegd. Alle video- en audiomodules van Kodi zijn eveneens herzien. De software kan worden bestuurd via een verscheidenheid aan moderne en retro controllers, zoals de Steam controller of controllers voor N64, Megadrive en Super Nintendo.

Als Kodi op een Android TV-systeem (zoals Nvidia-Shield-TV) wordt gebruikt, kan je nu ook zoeken naar inhoud met behulp van spraakopdrachten en Kodi-content opslaan op de Android TV-interface voor snellere toegang. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk in Kodi een geautomatiseerde afspeellijst te maken die alle films die je nog niet hebt bekeken bevat die Kodi in zijn bibliotheek heeft. Deze afspeellijst kan dan desgewenst in een aparte regel van de Android TV-interface worden weergegeven.

Het Team achter Kodi heeft een hoop ellende te verduren de laatste tijd. Google plaatste vorig jaar de naam Kodi in een piraterijfilter waardoor gebruikers die zoeken naar informatie over de software niet langer suggesties krijgen over de software en zoektermen worden niet meer automatisch aangevuld. Ook andere bronnen noemen de software (en soms zelfs de hardware waarop de software geïnstalleerd kan worden als de Raspberry Pi) onterecht illegaal en gaan daarin zelfs zo ver dat zij met FUD strooien.

Ook Facebook gooide Kodi vorig jaar in het verdomhoekje en blokkeerde de verkoop van hardware waarop deze software draait.

De software kan hier worden gedownload.