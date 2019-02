Foutmeldingen in Windows 10 worden begrijpelijk

De volgende grote versie van Windows 10, redstone 6 19H1, zal betere foutmeldingen bevatten om gebruikers die niet zoveel verstand van computers hebben toch goed duidelijk te maken wat er moet gebeuren. Dat melden verschillende Microsoft-medewerkers in de recentste Windows Insider Webcast. De nadruk komt meer te liggen op de uitleg waar een probleem precies vandaan komt.

Er wordt nu vaak verwezen naar Knowledge Base-artikelen in de vorm van een code die overeenkomt met het corresponderende artikel. Dat is voor gebruikers veel te cryptisch. Er zijn maar weinig gebruikers die de codes ook daadwerkelijk copy-pasten naar de browser en op zoek gaan naar de artikelen en gebruikers die te weinig verstand hebben van computers weten niet eens dat deze foutcodes daarvoor zijn bedoeld.

De nieuwe foutmeldingen moeten veel van de Knowledge Base-informatie direct weergeven al is nog niet duidelijk of deze informatie direct wordt ingeladen vanaf het internet (en wat gebruikers te zien krijgen als er geen verbinding is) of dat alle informatie rechtstreeks beschikbaar zal zijn vanuit Windows.

Zo ziet een foutmelding eruit in Redstone 5

Zou ziet de foutmelding eruit in 19H1