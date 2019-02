Zo switch je van Google Inbox (terug) naar Gmail

Ah, Inbox. Lieve, lieve Inbox. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, zal ik eerlijk zijn: ik was niet zo zeker van je. Maar je was van plan om me voor me te winnen, nietwaar? Je werkte aan jezelf en werd beter - sterker, capabeler, zelfverzekerder. Eindelijk zag ik het licht. En tjonge jonge, wat waren wij een fantastisch koppel.

We hadden goede tijden met z'n tweeën, gezellig op mijn bureau op het werk, naar elkaar staren via mijn laptop 's nachts, zelfs op allerlei plaatsen op mijn Android-telefoon. De afgelopen jaren zijn gevuld met hartverwarmende herinneringen.

Maar het was nooit bedoeld om lang mee te gaan, toch? Ik zie nu dat je, ondanks dat je beweerde dat het niet het geval was, niet eeuwig aan mijn zijde kon blijven staan. En nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Je vertrekt voor altijd in maart, en het is een einde waarvan ik weet dat er niet over onderhandeld kan worden.

Maar weet je wat Inbox? Ik ga niet tegen je liegen: Ik ben al een beetje verder gegaan. Toen ik eenmaal wist dat je plannen maakte om mij te verlaten, begon ik weer te flirten met mijn oude vlam: die goeie oude Gmail . Het voelde vreemd en bijna verkeerd om weer terug te zijn bij Gmail, maar daar hebben we aan gewerkt. En nu voelt het alsof we nooit uit elkaar zijn geweest. Het maakt me nog steeds verdrietig dat je weggaat - en dat zo veel van je slimme ideeën achterblijven bij je vertrek - maar op een gegeven moment kan men alleen maar die realiteit accepteren en een manier vinden om vooruit te gaan.

Ik weet dat ik niet de enige ben die zo'n relatie met Inbox had - en naarmate de officiële pensioneringsdatum van de app angstvallig dichtbij komt en Google ons meer en meer duwt richting Gmail, is het tijd voor ons allemaal om onze herinneringen in te pakken, onze bezittingen op te ruimen en ons voor te bereiden op een post-Inbox e-mail leven.

